Неизвестный взорвал банкомат в российском городе

В Ставрополе неизвестный взорвал банкомат

В Ставрополе неизвестный взорвал банкомат. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, рано утром в отделение банка на улице Ленина зашел мужчину в маске и камуфляже. Он прикрепил устройство к нижней части банкомата и дернул за леску. Произошел взрыв.

Российская полиция оцепила место инцидента, никто не пострадал. Уточняется, что злоумышленник не задержан. На стеклах отделения остались следы, похожие на поражающие элементы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в истринской школе петарды, которую принес в класс один из учеников.