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12:29, 30 мая 2025Экономика

«Окончательно закрывшийся» российский банк объявил о возвращении на рынок

Рокетбанк объявил о возвращении на рынок после четырехлетнего отсутствия
Дмитрий Воронин

Фото: Andrey Arkusha / Shutterstock / Fotodom

Рокетбанк спустя четыре года после объявления об «окончательном закрытии» возвращается на рынок и будет работать на лицензии Совкомбанка, развиваясь при этом как самостоятельный бренд. Об этом говорится в поступившем «Ленте.ру» релизе.

Отмечается, что новый проект «с независимой командой и собственным продуктовым стеком» сосредоточится на работе с физическими лицами, которым будут доступны дебетовые карты, вклады, накопительные счета, кредиты наличными и кредитные карты.

Уже в следующем месяце Рокетбанк собирается протестировать первую версию приложения, а в июле запуститься в Москве и Санкт-Петербурге.

Рокетбанк создали в 2013 году. Сотрудничавшая с российскими банками под их лицензией компания получила неофициальное название «банк для хипстеров» из-за того, что первой предложила клиентам проводить все операции через приложение в смартфоне и других особенностей продвижения.

В момент запуска его партнером был банк «Интеркоммерц». После отзыва у него лицензии в 2016 году сервис был куплен банком «ФК Открытие», который в августе 2017-го подвергся процедуре санации, а Рокетбанк был выкуплен платежной системой Qiwi, владевшей одноименным банком.

На фоне того, что чистый квартальный убыток Рокетбанка достиг к середине 2019 года 511 миллионов рублей, увеличившись более чем в пять раз, совет директоров Qiwi принял решение свернуть его. О закрытии проекта было объявлено в январе 2021 года.

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