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20:58, 30 мая 2025Экономика

Украина пропустит выплату по связанному с ростом ВВП долгу

Украина отказалась выплачивать майские $665 миллионов долга по ВВП-варрантам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Reuters

Киев откажется от выплаты майского платежа кредиторам в размере 665 миллионов долларов, который связан с госдолгом по так называемым ВВП-варрантам. Об этом со ссылкой на заявление Министерства финансов Украины сообщает Bloomberg.

Такое решение не означает полноценного дефолта, так как годом ранее руководство страны договорилось с инвесторами, что пропуск платежей по этим бумагам не будет иметь последствий для традиционных международных облигаций.

ВВП-варрант дает инвесторам право получить средства в случае, если экономический рост эмитента превышает три процента в течение года. Этот результат Украина продемонстрировала в 2023 году, однако власти страны указали, что его обеспечило не развитие экономики, а серьезный провал в 2022 году, связанный с началом боевых действий.

Таким образом, подчеркивают в Киеве, платежи нарушили бы смысл соглашения, так как такого рода ценные бумаги позволяют владельцам зарабатывать на развитии страны, а не на ее проблемах.

В апреле стороны не смогли договориться о реструктуризации. Инвесторы были согласны на такую процедуру только в отношении майского платежа, причем хотели получить 400 миллионов долларов. В республике предлагали обменять варранты на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных годом ранее, или изменить условия выплат до 2028 года с продлением выкупа до мая 2029 года с постепенным ростом цены.

Сами обязательства возникли еще в 2015 году при предыдущем руководстве страны. С помощью этого механизма Киев мотивировал инвесторов вложиться в экономику, обещая прибыль в случае ее роста.

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