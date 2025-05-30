Папарацци сняли известную актрису с небритыми подмышками на отдыхе

Папарацци сняли актрису Эмму Коррин с небритыми подмышками на яхте в Испании

Папарацци сняли известную английскую актрису Эмму Коррин с небритыми подмышками на отдыхе. Кадры публикует издание Just Jared.

Отмечается, что звезду, прославившуюся ролью принцессы Дианы в сериале «Корона», запечатлели на Ибице, Испания. Артистка отдыхала с друзьями на яхте, выбрав слитный черно-зеленый купальник с открытой спиной. При этом на части кадров видно, что знаменитость отказалась от удаления растительности в подмышечных впадинах.

В октябре 2024 года известный ирландский актер Пол Мескал снялся в откровенном образе и с небритыми подмышками для журнала GQ.