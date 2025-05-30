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13:26, 30 мая 2025Бывший СССР

Песков назвал возможный пункт обсуждения на переговорах в Стамбуле

Песков: Россия рассчитывает на обсуждение проектов меморандума в Стамбуле
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия рассчитывает на совместное обсуждение с Украиной проектов меморандума по урегулированию конфликта непосредственно в ходе переговоров 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Оба проекта меморандумов — и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал требования Киева предоставить проект меморандума до начала второго раунда переговоров и назвал предпочтительный способ обсуждения документа. Он также подчеркнул готовность российской делегации к встрече в Стамбуле.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал причину желания получить меморандум от России. Он добавил, что Украина уже передала России свои представления по поводу урегулирования конфликта.

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