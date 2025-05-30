В МИД Украины назвали причину желания получить меморандум от России

Сибига: Меморандум России необходим делегации Украины для предметного диалога

Украине необходимо заранее получить российскую версию меморандума, чтобы в делегацию страны вошли лица, полномочные обсуждать конкретные переговорные позиции. О причине желания получить документ от России рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

«Поэтому для того, чтобы предстоящая встреча была субстантивной и предметной, важно получить заранее документ для того, чтобы отбывшая делегация имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций», — подчеркнул он.

Он добавил, что Украина уже передала России свои представления по поводу урегулирования конфликта.

28 мая стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, который отражает позицию Киева по завершению конфликта. Отмечается, что Украина поддерживает готовность к полному прекращению огня.