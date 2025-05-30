Лебедев: ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Арциз Одесской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Один из ударов по пригороду Арциза, по авиабазе, очень качественно, громко и с детонацией», — подчеркнул подпольщик.

Лебедев рассказал о серии ударов ВС России по объектам ВСУ на территории Одесской области в ночь на 30 мая. По его информации, в районе Измаила в период с 1:23 по 1:28 по местному времени также прогремело не менее 10 взрывов.

Ранее Лебедев рассказал о срыве ротации ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) и Димитровым (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. По словам координатора подполья, в 3:30 и 3:40 также были поражены украинские военные объекты в подконтрольном Киеву Славянске.