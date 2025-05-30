Подросток узнал секрет и убил всю семью

Daily Mirror: 14-летний школьник из США убил всю семью, узнав тайну своей мамы

В США 14-летний подросток Мейсон Сиск убил всю семью, узнав тайну своей мамы. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Отмечается, что подросток был старшим сыном в семье 38-летнего Джона и 35-летней Мэри. Также супруги воспитывали детей 6, 4 лет и 6-месячного малыша. Незадолго до трагедии, произошедшей в 2019 году, Мейсон начал вести себя в школе «неподобающим образом».

После возвращения семьи из отпуска, в полицию поступил звонок. Мейсон сообщил прибывшим на место стражам порядка, что играл в подвале в видеоигры и слышал звуки стрельбы, но не знает, что произошло. В доме правоохранители нашли убитыми всех остальных членов семьи: они были застрелены в голову в своих кроватях.

В ходе допросов школьник признался, что именно он убил всю семью, якобы устав от постоянных ссор. Подчеркивается, что незадолго до трагедии Мейсон узнал, что Мэри не является его родной матерью. Предполагается, что эта новость могла стать причиной расправы.

В 2023 году суд приговорил Мейсона Сакса к пожизненному лишению свободы. Подросток так и не раскаялся в содеянном.

Ранее Красногорский районный суд в Каменске-Уральском арестовал Виктора Петриченко, обвиняемого в расправе, совершенной в 1990-е годы.