Российский суд арестовал мужчину за совершенную в 90-х расправу

На Урале суд арестовал Виктора Петриченко, убившего в 90-х семь человек

Красногорский районный суд в Каменске-Уральском арестовал Виктора Петриченко, обвиняемого в расправе, совершенной в 1990-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина обвиняется по пункту «з» статьи 102 («Умышленное убийство более двух лиц») УК РСФРС. Он будет находиться в СИЗО до 8 марта.

По данным ведомства, в 1993 году Петриченко убил семь человек, двое из которых — дети. Его удалось вычислить после повторных экспертиз. Преступника обнаружили в Амурской области и доставили в Каменск-Уральский. Силовики смогли вычислить задержанного по ДНК через родственников. При этом мужчина и в 90-х был в числе подозреваемых.