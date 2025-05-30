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13:39, 30 мая 2025РоссияЭксклюзив

Погиб сын защищавшей врачей и обвиненной в мошенничестве героини статьи «Ленты.ру»

Погиб сын обвиненной в мошенничестве врача Склифа Ирины Осиповой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

Погиб сын заведующей терапевтическим отделением НИИ Склифосовского Ирины Осиповой, которую ранее обвинили в мошенничестве из-за сертификата о повышении квалификации. Об этом женщина сообщила корреспонденту «Ленты.ру».

«Они его убили», — сказала Осипова корреспонденту. В данный момент она едет в морг.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», речь идет о самоубийстве. Тело молодого человека обнаружили на козырьке подъезда его дома днем 29 мая.

Осипову обвинили в мошенничестве из-за поддельного сертификата о повышении квалификации, который обеспечил ей прибавку к зарплате в 151 тысячу рублей за восемь месяцев. Донос об этом поступил в прокуратуру Мещанского района Москвы. В июле 2024 года было возбуждено уголовное дело.

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По словам Осиповой, она стала жертвой мошенников. Врач получила сертификат через сайт, который оказался клоном официального портала дополнительного образования Москвы dpmosk.ru. Еще до возбуждения уголовного дела она сама обратилась в полицию с требованием проверить этот сайт, но в возбуждении дела было отказано.

Ее сын, как отмечают авторы MK, переживал за свою мать из-за происходящего. Помимо того, ему поступали звонки с угрозами.

В Депздраве Москвы «Ленте.ру» после выхода статьи об Осиповой сообщили, что "вопрос предоставления поддельного сертификата является предметом гражданско-правовых отношений между сотрудником и работодателем".

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