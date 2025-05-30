Погиб сын защищавшей врачей и обвиненной в мошенничестве героини статьи «Ленты.ру»

Погиб сын обвиненной в мошенничестве врача Склифа Ирины Осиповой

Погиб сын заведующей терапевтическим отделением НИИ Склифосовского Ирины Осиповой, которую ранее обвинили в мошенничестве из-за сертификата о повышении квалификации. Об этом женщина сообщила корреспонденту «Ленты.ру».

«Они его убили», — сказала Осипова корреспонденту. В данный момент она едет в морг.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», речь идет о самоубийстве. Тело молодого человека обнаружили на козырьке подъезда его дома днем 29 мая.

Осипову обвинили в мошенничестве из-за поддельного сертификата о повышении квалификации, который обеспечил ей прибавку к зарплате в 151 тысячу рублей за восемь месяцев. Донос об этом поступил в прокуратуру Мещанского района Москвы. В июле 2024 года было возбуждено уголовное дело.

По словам Осиповой, она стала жертвой мошенников. Врач получила сертификат через сайт, который оказался клоном официального портала дополнительного образования Москвы dpmosk.ru. Еще до возбуждения уголовного дела она сама обратилась в полицию с требованием проверить этот сайт, но в возбуждении дела было отказано.

Ее сын, как отмечают авторы MK, переживал за свою мать из-за происходящего. Помимо того, ему поступали звонки с угрозами.

В Депздраве Москвы «Ленте.ру» после выхода статьи об Осиповой сообщили, что "вопрос предоставления поддельного сертификата является предметом гражданско-правовых отношений между сотрудником и работодателем".