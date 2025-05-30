Появились подробности о вспышке норовируса на российском теплоходе «Михаил Булгаков»

«SHOT Проверка»: Больных туристов стали выпускать с теплохода «Михаил Булгаков»

Туристов стали выпускать с теплохода «Михаил Булгаков» после вспышки норовирусной инфекции на борту. Подробности случившегося появились у Telegram-канала «SHOT Проверка».

Путешественники крайне недовольны своим 11-дневным круизом по Волге. Больные жалуются на озноб, понос, тошноту, боли в мышцах, тахикардию. Одна из россиянок добавила, что на теплоходе была желтая вода. Согласно данным Роспотребнадзора, за последние 10 дней более 100 заразившихся пассажиров этого судна обратились за помощью.

«В ходе ведомственной проверки обнаружены грубые нарушения санитарных норм. К работе были допущены сотрудники пищеблока с симптомами кишечной инфекции, у некоторых работников отсутствуют медицинские книжки», — указано в сообщении.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

О вспышке инфекции на борту теплохода стало известно 29 мая. Согласно одной из версий, причина случившегося кроется в грязной речной воде, которую использовали на кухне при готовке еды. Известно, что вспышки отравления были и на предыдущих рейсах, однако «Михаил Булгаков» продолжал плавать.