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18:48, 29 мая 2025Путешествия

Круиз на теплоходе с тошнотворным запахом еды обернулся для россиян вспышкой инфекции

«SHOT Проверка»: Россияне на теплоходе «Михаил Булгаков» тяжело заболели
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Круиз на теплоходе «Михаил Булгаков», который отправился в путь в начале мая, обернулся для россиян вспышкой инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Уточняется, что многие из заболевших пассажиров в тяжелом состоянии, у некоторых наблюдается обезвоживание и падение кислорода в крови. В числе заразившихся есть и несовершеннолетние. Скорую помощь несколько раз вызывали к плавательному средству во время остановок.

Согласно одной из версий, причина случившегося кроется в грязной речной воде, которую использовали на кухне при готовке еды. В настоящее время столовые и рестораны на борту закрыты. Команда теплохода призналась, что не рисковала там питаться из-за тошнотворного запаха и антисанитарии.

Первые заболевшие появились спустя два дня после начала круиза — в их числе оказались члены экипажа, однако работать они продолжили. Когда неизвестная инфекция коснулась туристов, их успокоили, сказав, что это обычное давление. Один из сотрудников теплохода признался, что руководство скрывает от пассажиров реальный диагноз, хотя активно дает им лекарства.

Известно, что вспышки отравления были и на предыдущих рейсах теплохода, однако «Михаил Булгаков» продолжал плавать.

Ранее российских туристов предупредили о крупнейшей за последние 20 лет вспышке опасной лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке. Уточняется, что болезнь переносят желтолихорадочные комары, которые наиболее активны днем.

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