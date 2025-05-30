Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

Синоптик Тишковец: Купальный сезон в Москве начнется не ранее второй декады июня

Календарное лето в Москве начнется с умеренного тепла, а купальный сезон удастся открыть не раньше второй декады июня. Такой срок назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

«Июнь обещает быть нежарким — всего на 1-2 градуса выше климатической нормы с небольшим недобором осадков», — рассказал синоптик.

В среднем температура воздуха ночью будет держаться на уровне плюс 10-15 градусов, а днем — плюс 20-25 градусов. При этом купальный сезон получится открыть только в десятых числах июня, предсказал Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что лето в России будет теплее нормы. Синоптик уточнил, что, несмотря на то что температура будет превышать средние отметки, экстремально жарким оно не станет. Наибольшее тепло россиян ждет в июне и июле, август почти не будет отличаться от привычной погоды.