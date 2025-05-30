Предсказано будущее цен на аренду жилья в России

Эксперт Сиверская: Аренда жилья в России может подешеветь летом

Летом 2025 года аренда жилья в России может подешеветь. Такое будущее ценам на съемное жилье предрекла основатель центра недвижимости «Бренд Агент» Яна Сиверская, пишут «Известия».

По словам специалистки, в последнее время не было резкого скачка цен. «Да, рост стоимости аренды происходил с середины 2024 года вплоть до начала 2025-го. Этому способствовали высокие ставки по ипотеке», — уточнила Сиверская.

В преддверии лета эксперт заметила снижение арендных ставок на фоне отъезда студентов и начала сезона отпусков. «Кроме того, на рынке стало больше предложений. У многих людей, которые покупали квартиры по господдержке и семейной ипотеке пару лет назад, подошел срок ввода домов в эксплуатацию, и эти объекты вышли на рынок аренды», — отметила специалистка. Поэтому снять квартиру в ближайшие месяцы получится выгоднее, чем весной и осенью.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты, наоборот, заявили о подорожании аренды жилья в крупных городах. Такая динамика в мае случилась впервые за последние восемь месяцев.