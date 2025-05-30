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13:46, 30 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление США о прекращении расширения НАТО

Сенатор Климов назвал недостаточными слова Келлога о прекращении расширения НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог повторил вслух то, о чем Россия писала еще в декабре 2021, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление политика о готовности Североатлантического альянса прекратить расширение к российским границам.

Келлог повторил вслух то, о чем мы писали в Вашингтон еще в декабре 2021 года. То ли прочитали, то ли решили сказать о том, что они с этим согласны таким способом

Андрей Климовзампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Пусть это высказывание заметного политического деятеля США, известного человека, но хотелось бы каких-то более официальных позиций на этот счет. С этим высказыванием спорить трудно. Но это все-таки пока слова. Слов было много. Хотелось бы чего-то поконкретнее, на мой взгляд», — отреагировал Климов.

Ранее Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение Североатлантического альянса к границам России, поскольку обеспокоенность Москвы по этому вопросу обоснована. Он также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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