США заявили о прекращении расширения НАТО к границам России

Спецпосланник Келлог: США готовы прекратить расширение НАТО к границам России

США готовы прекратить расширение Североатлантического альянса к границам России, поскольку обеспокоенность Москвы по этому вопросу обоснована. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

«Мы говорим России: "Хорошо, мы готовы прекратить расширение НАТО к вашим границам". Ведь этот вопрос действительно касается их безопасности», — отметил спецпредставитель.

По мнению Келлога, опасения Москвы относительно расширения военного блока на восток являются «справедливыми». Он также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Ранее Келлог сообщил, что у президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сложились сильные личные отношения.