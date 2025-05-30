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14:23, 30 мая 2025Россия

Стало известно о проблемах умершей при загадочных обстоятельств певицы из ансамбля МВД

МК: У умершей при загадочных обстоятельствах певицы из «Горницы» были проблемы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

У умершей при загадочных обстоятельствах певицы из ансамбля МВД «Горница» Марии Мордасовой были проблемы в личной жизни. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «МК: Срочные новости».

По информации издания, у артистки был конфликт с бывшим супругом, с которым женщина судилась за право воспитывать дочь. Пять лет назад суд ограничил ее в родительских правах и, несмотря на то что позже решение было отменено, возможность поддерживать общения с ребенком была «сильно затруднена».

Отмечается, что из-за проблем в семье у Мордасовой появились проблемы с психическим здоровьем — у артистки развилась депрессия.

Известно, что артистка попала в больницу, где рассказала полицейским, что ее избили и изнасиловали в квартире в Щербинке. У Мордасовой были диагностированы серьезные переломы, спасти ее не смогли.

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