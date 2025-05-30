В МВД России рассказали свою версию об изнасилованной артистке ведомственного ансамбля

В МВД РФ опровергли изнасилование артистки ведомственного ансамбля

Стало известно о проблемах умершей при загадочных обстоятельств певицы из ансамбля МВД

Начало событий в новости Стало известно о проблемах умершей при загадочных обстоятельств певицы из ансамбля МВД

В МВД проводят проверку по сообщениям о побоях и изнасиловании артистки ведомственного ансамбля, которую не смогли спасти врачи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Установлено, что 19 мая из медучреждения поступила телефонограмма о госпитализации женщины 1986 года рождения с телесными повреждениями. После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что она получила травмы 15 мая при падении на выходе из подъезда собственного дома. Очевидцы вызвали ей скорую помощь, но пострадавшая отказалась ехать в больницу. Тем не менее 19 мая женщина была госпитализирована, а 21 мая врачи констатировали летальный исход.

В МВД опровергли факт изнасилования артистки. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Материалы направлены в следственные органы для принятия решения.

Ранее сообщалось, что женщина рассказала об избиении и изнасиловании в квартире в Щербинке. У нее были проблемы с бывшим мужем.