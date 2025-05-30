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17:10, 30 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об обстоятельствах гибели артистки ансамбля МВД России

МВД: Артистка ансамбля погибла от травм, полученных при падении у дома
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В МВД России рассказали свою версию об изнасилованной артистке ведомственного ансамбля

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Артистка ансамбля МВД России получила травмы в результате падения у подъезда своего дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

В ходе проверки были получены записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что 15 мая женщина при выходе из подъезда упала. Очевидцы вызвали ей скорую помощь, но пострадавшая отказалась ехать в больницу. 19 мая у женщины ухудшилось самочувствие, и она обратилась за медпомощью. 21 мая врачи констатировали летальный исход.

В МВД опровергли факт изнасилования артистки. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Материалы направлены в следственные органы для принятия решения.

Ранее сообщалось, что у 38-летней артистки ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» были семейные проблемы — она судилась с бывшим мужем из-за ребенка. Она пришла в гости к подруге и там почувствовала себя плохо. Полицейским артистка рассказала об изнасиловании.

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