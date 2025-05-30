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10:28, 30 мая 2025Силовые структуры

Артистка ансамбля МВД скончалась после изнасилования

Mash: В Москве скончалась после изнасилования и избиения артистка ансамбля МВД
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве скончалась 38-летняя артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина приехала к подруге с синяками на теле. Она пожаловалась, что из-за травм пришлось пропустить выступление. Через два дня артистке стало хуже, тогда подруга вызвала скорую помощь и позвонила ее отцу.

В больнице женщина рассказала полицейским, что неделю назад ее избили и изнасиловали в квартире в Щербинке. Спасти раненую не удалось: у нее был осложненный перелом ребер.

Ранее стало известно, что в Казани задержали двух иностранцев, изнасиловавших молодую девушку.

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