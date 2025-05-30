Артистка ансамбля МВД скончалась после изнасилования

Mash: В Москве скончалась после изнасилования и избиения артистка ансамбля МВД

В Москве скончалась 38-летняя артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина приехала к подруге с синяками на теле. Она пожаловалась, что из-за травм пришлось пропустить выступление. Через два дня артистке стало хуже, тогда подруга вызвала скорую помощь и позвонила ее отцу.

В больнице женщина рассказала полицейским, что неделю назад ее избили и изнасиловали в квартире в Щербинке. Спасти раненую не удалось: у нее был осложненный перелом ребер.

Ранее стало известно, что в Казани задержали двух иностранцев, изнасиловавших молодую девушку.