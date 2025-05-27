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18:17, 27 мая 2025Силовые структуры

Два иностранца изнасиловали молодую россиянку и попались

В Казани задержали двух иностранцев, изнасиловавших молодую девушку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани задержали двух иностранцев, изнасиловавших молодую девушку. Об этом сообщает KAZANFIRST.

По данным издания, на прошлой неделе два иностранца распивали алкогольные напитки в компании 20-летней девушки. После этого они захотели от нее внимания, но она отказала. Злоумышленники изнасиловали знакомую.

Мужчины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. 26-летний мужчина ранее учился в одном из вузов Казани, но был отчислен. Его 22-летний товарищ — безработный, который приехал в город как турист.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшим россиянку мигрантам потребовали ужесточить приговор.

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