Два иностранца изнасиловали молодую россиянку и попались

В Казани задержали двух иностранцев, изнасиловавших молодую девушку

В Казани задержали двух иностранцев, изнасиловавших молодую девушку. Об этом сообщает KAZANFIRST.

По данным издания, на прошлой неделе два иностранца распивали алкогольные напитки в компании 20-летней девушки. После этого они захотели от нее внимания, но она отказала. Злоумышленники изнасиловали знакомую.

Мужчины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. 26-летний мужчина ранее учился в одном из вузов Казани, но был отчислен. Его 22-летний товарищ — безработный, который приехал в город как турист.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшим россиянку мигрантам потребовали ужесточить приговор.