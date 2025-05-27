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09:54, 27 мая 2025Силовые структуры

Изнасиловавшим россиянку мигрантам потребовали ужесточить приговор

В Приморье прокуратура обжаловала приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Приморье прокуратура подала апелляцию на приговор суда трем иностранцам, изнасиловавшим 22-летнюю девушку в кафе на владивостокском пляже бухты Лазурная. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура считает приговор слишком мягким, поэтому в Приморский краевой суд внесена апелляция с вопросом об усилении наказания виновным до максимально возможного. Прокуратура запросила для обвиняемых девять лет лишения свободы в колонии общего режима каждому.

Преступление произошло в июне 2024 года. Тогда четверо иностранцев, угрожая ножом, напали на девушку и изнасиловали ее. После этого они попытались сбежать из России и были задержаны в аэропорту Владивостока.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Один из обвиняемых не выжил. 22 мая суд приговорил оставшихся троих мужчин к срокам от 5 до 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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