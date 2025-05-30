Продажи одного вида машин в России рухнули

«Автостат»: Продажи премиальных машин в России упали на 35 процентов в апреле

По итогам апреля 2025 года суммарные объемы продаж автомобилей премиум-класса в России сократились на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 10,2 тысячи единиц. О резком снижении реализации этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период доля премиальных машин в структуре продаж на российском авторынке снизилась на 1,4 процентного пункта — с 11,4 до 10 процентов, уточнили аналитики. Лидерство по объемам реализации сохранил за собой дочерний бренд китайского концерна Chery — Exeed. За второй месяц весны автомобили этой марки разошлись в РФ тиражом в 2881 экземпляр. За год его продажи в России снизились на 35 процентов.

На втором месте по популярности среди премиум-брендов оказался еще один китайский производитель — Tank. В апреле россияне приобрели в общей сложности 1504 подобные машины, а реализация бренда в стране просела на 38 процентов. Тройку лидеров замкнул немецкий BMW с результатом в 1149 штук (минус 19 процентов). В топ-5 также вошли китайский Lixiang (990; минус 56 процентов) и Mercedes-Benz (712; минус 16 процентов).

В целом же по итогам апреля суммарные продажи новых автомобилей в России просели на 26 процентов. Отрицательная динамика стабильно фиксируется в стране с начала 2025 года и, по мнению экспертов, сохранится, как минимум, до конца декабря. К этому времени реализация машин, согласно их ожиданиям, сократится в среднем на 10-25 процентов.

Подобной динамике будет способствовать ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, удорожание кредитов на фоне рекордно высокой ключевой ставки и общий рост цен на новые машины. На этом фоне, предупреждают в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский авторынок может откатиться к уровню 2016 года.