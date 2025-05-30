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18:13, 30 мая 2025Россия

В России заявили об ослушавшихся приказа и пошедших на провокацию бойцах СВО

Общественница Кашеварова: Несколько бойцов СВО устроили провокацию после приказа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Несколько участвующих в специальной военной операции (СВО) бойцов из пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко получили приказ идти на штурм украинских позиций, но не выполнили его и распространили фейки о ситуации в бригаде. Об ослушавшихся приказа и пошедших на провокацию военных заявила российская общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в Telegram.

По словам Кашеваровой, ей известно, что в бригаде находились не получавшие должного лечения военнослужащие и их сослуживцы якобы воспользовались этой ситуацией, чтобы оклеветать командование.

«Прикрываясь недолеченным пополнением, они хотели раздуть скандал, что бойцов на костылях отправляют на штурм, хотя отправляли только здоровых, которые не хотели идти», — рассказала она. Общественница добавила, что отказники устроили провокацию и записали видео с больными и раненными сослуживцами, после чего распространили его в СМИ.

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Кашеварова рассказала, что в итоге отказавшиеся идти на штурм бойцы ушли в самоволку, а все раненые получили лечение. Она призвала других военных, которые хотят, чтобы командование обратило внимание на их проблемы, работать в правовом поле и писать рапорты в военную прокуратуру.

Если этого нет, значит, твои права либо никто не ущемляет, либо ты терпила, либо провокатор

Анастасия Кашеварова

Ранее, в январе 2025 года российский военный с ВИЧ и двумя видами гепатита заявил о новой отправке в бой на СВО. ВИЧ-инфекция является заболеванием, наличие которого согласно приказу Минобороны не позволяет россиянину заключить контракт.

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