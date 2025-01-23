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10:56, 23 января 2025Россия

Заразившийся ВИЧ и двумя видами гепатита на СВО россиянин заявил о новой отправке в бой

Заразившегося ВИЧ на СВО жителя Челябинской области решили снова отправить в бой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заразившегося вирусом иммунодефицита (ВИЧ) на специальной военной операции (СВО) жителя Челябинской области решили снова отправить в бой. О новой отправке россиянина в зону СВО 74.ru заявила жена контрактника.

По словам супруги военного Николая Иванова (редакция портала по просьбе семьи военнослужащего изменила его имя), в зоне боевых действий ее муж столкнулся с носителями ВИЧ-инфекции, и, хотя Николай и его сослуживцы пытались обезопасить себя, у ее мужа это не получилось.

«Они старались там посуду как-то выделять им отдельно, чтобы контакта поменьше было. Потому что у всех есть раны и нужно снизить риск заражения», — рассказала жена бойца СВО. После того как россиянин получил ранение, его отправили в госпиталь в Луганске, где врачи выяснили, что военный заразился не только ВИЧ, но и двумя видами гепатита — A и B.

Начальство отправило военного домой, в Челябинскую область, проходить лечение, однако через год Николая забрала военная полиция и увезла в военкомат. Военный сообщил жене, что его снова отправляют на СВО.

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Портал 74.ru опубликовал документ о командировке героя публикации в зону СВО, а также сообщил, что в распоряжении редакции есть справки о наличии у Николая перечисленных заболеваний. ВИЧ-инфекция является заболеванием, наличие которого согласно приказу Минобороны не позволяет россиянину заключить контракт.

Ранее сообщалось, что у российского бойца официально отобрали все деньги за участие в СВО. Военнослужащему оставили лишь один выход для возврата средств — оставить позиции и лично приехать в банк.

ЖЗЛ
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