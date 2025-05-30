Пьяный зритель бросил бокал в голову известному российскому комику

Комик Колыбелкин заявил, что пьяный зритель на концерте бросил в него бокал

Известный российский комик Дмитрий Колыбелкин рассказал, как один из зрителей бросил в его голову бокал. Подробности случившегося он раскрыл в своем подкасте, доступном на YouTube.

Юморист уточнил, что инцидент произошел в стендап-клубе в Москве. Он выступал на разогреве на юмористическом мероприятии и заметил, что двое зрителей бурно реагировали на его монологи. В частности, мужчины выкрикивали провокационные реплики и ругались с официанткой, обвиняя ее в воровсте электронной сигареты.

Когда концерт закончился, Колыбелкин поблагодарил зал, обратившись при этом к двоим зрителям, мешавшим выступать. Он в грубой форме сообщил мужчинам, что их поведение было неприемлемо. «Я поворачиваюсь в другую часть зала и говорю: "Вы вообще классные". И в этот момент у меня что-то взрывается над головой. Мне кажется, это софит или лампа какая-то. Я оборачиваюсь в зал, и мне чел из первого ряда, другой, просто зритель, говорит: "Он в тебя бокал кинул"», — рассказал Колыбелкин.

Он уточнил, что в зале не было охраны. Комик после случившегося планировал обратился в полицию, чтобы написать заявление на зрителей, однако позднее передумал.

Ранее американский стример, известный под ником Izidore, позволил зрителям пытать его в прямом эфире 16 часов. Он назвал этот опыт веселым.