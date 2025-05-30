Раскрыто хищение 100 миллионов рублей в российской оборонной компании

СК завершил расследование дела о хищении 100 млн руб. сотрудниками «Пеленгатора»

СК завершил расследование дела о хищении 100 миллионов рублей сотрудниками «Пеленгатор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Они обвиняются по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, с 2015 по 2017 годы сотрудники АО «Научно-производственный комплекс» «Пеленгатор» по фамилиям Дрогалин, Богданов и Голубенко похитили более 100 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа при помощи подложных документов о выполнении этапов работ по разработке технических устройств. Все деньги они распределили между собой.

Чтобы обеспечить взыскание штрафа, военными следователями на имущество Богданова и Дрогалина наложен арест на сумму более пяти миллионов рублей. На предварительном следствии они признали вину полностью и заключили соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении Голубенко продолжается, он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что экс-директору российского научно-производственного комплекса предъявили обвинение.