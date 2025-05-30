Россиян предупредили о штрафах за загар в жару

Юрист Соловьев: За загар топлес в общественных местах грозит штраф до 1000 руб.

За загар в излишне откровенном виде в ряде общественных мест россиянам грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Об этом предупредил в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он подчеркнул, что сам по себе отдых в купальнике в парке не запрещен законом. Однако отдыхающего могут оштрафовать за распитие спиртных напитков, размер взыскания составит от 500 до 1500 рублей. В случае, если отдых сопровождается нецензурной лексикой, может быть назначен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Также правозащитник отметил, что лучше воздержаться от принятия солнечных ванн около храмов, так как это может быть расценено как оскорбление чувств верующих. Кроме того, не стоит загорать рядом со школами и детскими учреждениями, добавил Соловьев.

Ранее москвич Сергей Мартов, загоравший в одних трусах на детской площадке на Криворожской улице на юге Москвы, напал на женщину из-за того, что та сделала ему замечание. Позднее мужчина раскаялся и извинился перед пострадавшей.