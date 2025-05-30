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14:04, 30 мая 2025Путешествия

Россияне стали отказываться от летнего отдыха в Анапе из-за новой проблемы

Россияне стали отказываться от отдыха в Анапе из-за водорослей на пляжах
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Туристы стали отказываться от летнего отдыха в Анапе из-за водорослей на пляжах, которые гниют на мелководье и песке. О новой проблеме на российском курорте сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Отдыхающие рассказали журналистам, что на местных пляжах стоит невыносимая вонь, и сравнили ее с запахом сероводорода. Они пожаловались, что это мешает им загорать и плавать. По словам туристов, водоросли заполонили почти всю береговую линию черноморского побережья, где сильно прогрета вода и нет течений.

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Как отметили члены экологического совета Кубани, проблема возникла из-за загрязнения воды канализационными стоками и экологической катастрофы после разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько мужчин и женщин плавают возле пирса в Анапе. «Обстановка тут топовая, друзья: люди купаются, мазут плавает, дельфины плавают», — прокомментировал происходящее автор ролика.

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