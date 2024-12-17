В Анапе ввели режим ЧС после крушения танкеров с мазутом

В Анапе ввели режим ЧС после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе

Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале.

«По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий», — рассказали в администрации. Пресс-служба мэрии добавила, что для устранения следов крушения были привлечены спасатели, сотрудники МЧС, казаки и волонтеры.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Ранее стало известно, что нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.