Россиянин решил засудить туроператора за «нравственные страдания» в путешествии на Кубу

Россиянин решил засудить туроператора за спекулянтов на Кубе и разбитый телефон

Российский турист решил засудить туроператора за причиненные во время путешествия на Кубу «нравственные страдания». Об этом сообщает Костромской областной суд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь соотечественник пожаловался, что его не предупредили о необходимости менять рубли на евро перед поездкой. В связи с этим мужчина был вынужден обратиться за помощью к спекулянтам и покупать евро по невыгодному курсу. Более того, из-за опоздания трансфера до самолета ему пришлось брать такси за свой счет.

Сам рейс неоднократно задерживался, а попутчики недовольного россиянина распивали спиртные напитки. Сесть у иллюминатора туристу не удалось, поэтому бортпроводница поставила его телефон на окно, чтобы помочь ему сделать красивые фото. Однако гаджет упал и разбился.

Всего россиянин потребовал у туроператора 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело передано мировому судье.

Ранее стюардесса авиакомпании United Airlines решила подать в суд на авиастроительную корпорацию Airbus на 30 миллионов долларов (около 2,4 миллиарда рублей) из-за грязного воздуха в самолете. Уточняется, что бортпроводница Дарлин Фриккионе находится на больничном уже два года — с апреля 2023 года.