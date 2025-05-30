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09:12, 30 мая 2025Моя страна

Россиянин внезапно стал мультимиллионером

Житель Смоленской области выиграл в лотерею 32 миллиона рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Житель Смоленской области по имени Дмитрий выиграл в онлайн-лотерею «Топ 12» более 32 миллионов рублей. Как пишет KP.RU, счастливчик планирует приобрести на эти деньги квартиру и автомобиль.

Россиянин заявил, что он является частым игроком в лотерею, однако всегда полагается на случай и не имеет никаких стратегий. Такой крупный выигрыш его ждал впервые — ранее он не выигрывал более пяти тысяч рублей.

Сообщение от представителей лотереи изначально он воспринял как розыгрыш — оно застало его на работе, однако потом россиянин понял, что это правда. При этом Дмитрий решил оставить в тайне от знакомых, что стал мультимиллионером.

Ранее выигравшая 118 миллионов в лотерею жительница России рассказала об изменениях в жизни и раскрыла секрет удачи. Она начала путешествовать: за полтора года побывала в Мексике, Сербии и Южной Корее.

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