Россиянина оштрафовали за песни Oxxxymiron и Славы КПСС

Жителя Алтая дважды оштрафовали за размещение в соцсети песен Oxxxymiron и КПСС

Суд в Алтайском крае дважды оштрафовал местного жителя за размещение в соцсети «ВКонтакте» песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и Славы КПСС (Вячеслав Машнов). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина разместил в соцсети композиции, тексты которых повествуют о нападении учащихся на школы — они включены в федеральный перечень экстремистских материалов.

Обвиняемый признал свою вину по обоим протоколам. Мужчина подчеркнул, что не знал, что треки были признаны экстремистскими, а опубликовал их, потому что они ему просто понравились.

Ранее стало известно, что рэпера Славу КПСС обвинили в пропаганде наркотиков. Проверка была инициирована из-за клипа артиста «Кайфоград».