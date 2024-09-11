Рэпера Славу КПСС обвинили в пропаганде наркотиков из-за клипа «Кайфоград»

Рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, потребовали проверить на пропаганду запрещенных веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Активисты, подавшие заявление в полицию, усмотрели нарушение закона со стороны Славы в его клипе «Кайфоград». Как сообщает источник, претензии могли возникнуть к строчкам «снова спустим зарплату на травку», «мы любим жить от души, запах анаши», «залетай ко мне, покурим плюх».

Ранее сообщалось, что Машнов рассказал о своем пребывании в психиатрической больнице.