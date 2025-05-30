Россиянка поселила в квартире 30 змей и 17 белок

Жительница Новосибирска поселила в квартире 30 змей и 17 белок

Волонтер из Новосибирска Алиса Богомолова поселила в своей двухкомнатной квартире десятки змей, множество белок и сов. Об этом пишет KP.RU.

Для большинства животных и птиц квартира россиянки — временное место пребывания. Богомолова берет различных представителей фауны на передержку, лечит, откармливает, а затем выпускает на волю. Девушка впервые неофициально занялась волонтерством, приютив найденного на трассе совенка. После этого она начала сотрудничать с волонтерским сообществом.

«Я работала со всеми — с птицами, млекопитающими, ласками, пеликанами, фламинго», — рассказала россиянка. Богомолова добавила, что однажды в ее квартире одновременно жили 17 белок. Каждый год волонтер вскармливает оставшихся без родителей бельчат и подготавливает их к самостоятельной жизни в дикой природе.

У девушки есть и собственные питомцы — кот и змеи, которых она любит с детства. Сейчас у Богомоловой живут 30 змей, в том числе семь ядовитых. Россиянка подчеркнула, что все рептилии содержатся в надежно закрытых террариумах и еще ни разу не сбегали. Для работы с опасными видами девушка использует специальные крюки и шлюзы.

Ранее стало известно, что у жителей Москвы и области начали массово расползаться змеи, подаренные на Новый год.