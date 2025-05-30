Россиянка засунула внутрь себя губку для мытья посуды ради одной цели

Жительница Петербурга засунула внутрь себя губку для мытья посуды ради секса

Жительница Петербурга засунула внутрь себя губку для мытья посуды ради одной цели. По данным Telegram-канала Mash, россиянка хотела продолжить заниматься сексом в дни менструации.

Как пишет издание, девушка около двух недель назад ввела себе внутрь бытовой предмет. Горожанка предположила, что губка внутри могла впитывать все выделения и не мешать интимной жизни.

Спустя некоторое время девушка забыла вынуть из себя вещь. Позже у нее началось воспаление: поднялась температура, появилась боль.

Петербурженка попала в больницу, ее состояние стабилизировалось. Врачи запретили ей заниматься сексом в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летний подросток засунул себе ручку в уретру ради эксперимента. После операции врачи с помощью камеры осмотрели мочеиспускательный канал, чтобы исключить наличие травм, и установили катетер для заживления ссадин.