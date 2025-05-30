Россиянку избили шейкером с водой в фитнес-клубе

Жительницу Петербурга избили шейкером с водой в фитнес-клубе

Жительницу Санкт-Петербурга избили шейкером с водой в фитнес-клубе на улице Ярослава Гашека. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, 53-летняя россиянка занималась спортом, когда внезапно на нее напала другая посетительница клуба. Женщина нанесла своей оппонентке удары по голове и плечам.

Врачи диагностировали у пострадавшей периферический ретинальный разрыв правого глаза. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

До этого сообщалось, что в Каспийске в Дагестане сожитель до смерти избил сковородой 47-летнюю женщину.

Пара распивала алкоголь, когда возникла ссора. 34-летний мужчина набросился на возлюбленную с кулаками. Его удалось задержать. По факту случившегося возбудили уголовное дело.