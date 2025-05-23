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11:03, 23 мая 2025Россия

Россиянку до смерти избили сковородой

В Дагестане сожитель до смерти избил сковородой 47-летнюю женщину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Каспийске в Дагестане сожитель до смерти избил сковородой 47-летнюю женщину. Об этом сообщил Telegram-канал «Cапа».

По данным российского издания, пара вместе снимала квартиру на улице Кавказской. Несколько дней назад они распивали алкоголь, когда возникла ссора, 34-летний мужчина набросился на возлюбленную и избил ее.

Его удалось задержать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как утверждает «Сапа», погибшая профессионально исполняла песни на аварском языке.

До этого стало известно, что в Чувашии арестовали мужчину, до смерти избившего сожительницу в квартире.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 33-летний сын забил до смерти отца. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

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