Россиянку до смерти избили сковородой

В Дагестане сожитель до смерти избил сковородой 47-летнюю женщину

В Каспийске в Дагестане сожитель до смерти избил сковородой 47-летнюю женщину. Об этом сообщил Telegram-канал «Cапа».

По данным российского издания, пара вместе снимала квартиру на улице Кавказской. Несколько дней назад они распивали алкоголь, когда возникла ссора, 34-летний мужчина набросился на возлюбленную и избил ее.

Его удалось задержать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как утверждает «Сапа», погибшая профессионально исполняла песни на аварском языке.

До этого стало известно, что в Чувашии арестовали мужчину, до смерти избившего сожительницу в квартире.

Еще раньше в Санкт-Петербурге 33-летний сын забил до смерти отца. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.