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05:33, 30 мая 2025Россия

Российский боец рассказал о страхе солдат ВСУ

МО: ВСУ боятся вступать в контактный бой и оказывают сопротивление на расстоянии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuetrs

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся вступать в контактный бой с российскими военными, поэтому оказывают сопротивление лишь на расстоянии. Об этом рассказал стрелок с позывным Воин, его слова со ссылкой на видео Минобороны РФ приводит ТАСС.

«Сейчас просто в чем сложность — у них больше "истеричек" - БПЛА, очень много заминированного. (...) Контактный бой — в основном, когда доходишь, они все бегут», — отметил военный.

Воин добавил, что украинские солдаты «очень сильно» боятся российских бойцов.

Ранее военнослужащий штурмового подразделения российской группировки войск «Центр» Денис Халяфиев рассказал, что бойцы ВСУ боятся вступать в стрелковый бой с ВС России, они предпочитают сдавать позиции и уходить.

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