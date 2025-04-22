Боец «Центра» ВС РФ Халяфиев: ВСУ боятся стрелкового боя, сдают позиции и уходят

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся вступать в стрелковый бой с ВС России, они предпочитают сдавать позиции и уходить. Об этом рассказал военнослужащий штурмового подразделения российской группировки войск «Центр» Денис Халяфиев на вдео Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Мы шли по посадкам, зашли в населенный пункт Преображенка и выбивали врага из дома в дом. Заходили с гранатами, конечно, и с огнестрельным оружием. В этот раз из гранатомета не отрабатывали, выбивали окна, закидывали гранаты и двоечками заходили в дом. Большинство сдавали свои позиции и уходили», — подтвердил Халяфиев.