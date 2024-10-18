Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 18 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о страхе перед российскими авиабомбами

Военный ВСУ Касяненко: украинские военные боятся российских авиабомб

Фото: РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся российских планирующих бомб. Об этом рассказал капитан пехоты ВСУ Ростислав Касяненко изданию The Wall Street Journal.

По его словам, около Часова Яра украинские солдаты особенно боятся российских планирующих авиабомб, которые оснащены дешевыми крыльями и системами спутниковой навигации и могут быть запущены с большого расстояния. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Россия выпускает около 100 таких бомб в день.

«Если планирующая бомба упадет рядом, то прощай, и твоя душа отправится к Богу», — сказал Касьяненко.

Ранее стали известны подробности продвижения Вооруженных сил России в Часовом Яре. Сообщается, что под контроль армии России практически перешел населенный пункт Калиновка.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      У Минобороны России похитили 15 объектов недвижимости за сотни миллионов рублей. Спустя три года они нашлись

      Бывшего гендиректора РВК осудили за злоупотребление полномочиями

      Россиянин получил 13 лет колонии за передачу Украине сведений о ПВО в Керчи

      Российский министр призвал пересмотреть понятия развивающихся и развитых экономик

      Подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

      Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

      Кавказский рододендрон повторно зацвел в Сочи

      В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

      Премьер Словакии раскрыл мнение ЕС по плану Зеленского

      Китай не удержал цены на жилье от обрушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше