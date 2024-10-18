В ВСУ рассказали о страхе перед российскими авиабомбами

Военный ВСУ Касяненко: украинские военные боятся российских авиабомб

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся российских планирующих бомб. Об этом рассказал капитан пехоты ВСУ Ростислав Касяненко изданию The Wall Street Journal.

По его словам, около Часова Яра украинские солдаты особенно боятся российских планирующих авиабомб, которые оснащены дешевыми крыльями и системами спутниковой навигации и могут быть запущены с большого расстояния. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Россия выпускает около 100 таких бомб в день.

«Если планирующая бомба упадет рядом, то прощай, и твоя душа отправится к Богу», — сказал Касьяненко.

Ранее стали известны подробности продвижения Вооруженных сил России в Часовом Яре. Сообщается, что под контроль армии России практически перешел населенный пункт Калиновка.