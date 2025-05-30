Российский боец целый день вывозил раненых с поля боя и сам попал под обстрел

RT: Боец СВО целый день вывозил раненых с поля боя и сам попал под обстрел

Российский военный из Дагестана с позывным Броня целый день вывозил раненых с поля боя на запорожском направлении и сам попал под минометный обстрел. Его историю публикует RT.

Бойцу за сутки удалось вывезти восемь «трехсотых» и двоих «двухсотых» из-под огня на «Ниве». Сам он отметил, что на легковушках эвакуировать военных проще, «потому что они маневренные».

«Я доезжал до линии боя, забирал раненых, отвозил на наши позиции и возвращался. Всех раненых, которых я отвез, в итоге спасли», — вспомнил Броня, отметив, что все это время обстрелы не прекращались.

Почти всех раненых он вывез в одиночку. Только перед последней поездкой ему вызвались помочь два сослуживца.

«Был момент, когда наша машина от обстрелов подпрыгнула и заглохла. [Сослуживец с позывным] Шуля смог е завести. Мы по пути подобрали еще одного раненого: он вышел из леса, на животе огромная рана была. Его тоже в итоге спасли», — рассказал боец.

Позже Броня сам попал под минометный огонь. С его слов, вместе с сослуживцем их отбросило в ров. Когда очнулся, он понял, что от взрыва его тяжело контузило, а рука была сломана. Сейчас он продолжает восстанавливаться после лечения.

Ранее боец СВО из Челябинской области показал спасшую его жизнь икону и остановленную ею пулю. При этом сама икона также не получила никаких повреждений.