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19:56, 30 мая 2025Культура

Российского актера похоронили спустя два месяца

Умершего в Болгарии актера Владимира Алферова похоронили спустя 2,5 месяца
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Суперопер капитан Брагин»

Актера Владимира Алферова, известного по фильму «Солнечный удар», похоронили спустя два с половиной месяца после смерти. Об этом сообщает aif.ru.

58-летний артист ушел из жизни еще в марте, на территории Болгарии, но похоронить его удалось только сейчас. Все из-за проблем с законодательством страны, где планировалось провести траурную церемонию.

«Володю похоронили вчера в болгарском городе Благоевград. Его наконец-то предали земле, как раз ко дню рождения, 29 мая», — рассказала возлюбленная Алферова Людмила Щепеткова.

Сообщается, что с актером долгое время не могли попрощаться близкие из-за юридических формальностей: у Владимира не оказалось родственников, которые могли бы забрать его тело. В итоге помогла племянница артиста, которая в итоге оформила необходимые бумаги.

Ранее стало известно, что невеста звезды фильма «Солнечный удар» Владимира Алферова заявила о его отравлении.

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