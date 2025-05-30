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14:45, 30 мая 2025Мир

Самолет президента африканской страны едва не разбился при посадке

FPA: Самолет президента Либерии Боакая едва не потерпел крушение при посадке
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Джозеф Боакай

Джозеф Боакай. Фото: Carielle Doe / Reuters

Самолет, на борту которого находился президент Либерии Джозеф Боакай, едва не потерпел крушение при посадке в международном аэропорту имени Робертса. Об этом сообщает издание Front Page Africa (FPA).

«Многие годы пассажиры высказывали опасения по поводу ухудшающегося состояния взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Робертса. В четверг эти опасения были подтверждены на самом высоком уровне, когда президент Джозеф Боакай и его делегация едва избежали катастрофы», — сказано в сообщении.

Как утверждается, частный самолет Gulfstream IV, на борту которого находился глава государства, едва не потерпел крушение после того, как у него в момент приземления лопнули шины. В результате воздушное судно резко остановилось посреди взлетно-посадочной полосы, что вызвало шок у всех находившихся на борту пассажиров, отмечает издание.

Ранее в южнокорейском городе Пхохан потерпел крушение самолет ВМС страны. Вскоре стало известно, что все находившиеся на борту члены экипажа погибли.

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