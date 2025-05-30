Россиян предупредили об активизации мошенников перед летним сезоном отпусков

«Информзащита»: Мошенники активизируется в преддверии сезона отпусков

Мошенники активизируется в преддверии летнего сезона отпусков, сообщили специалисты холдинга «Информзащита». О распространенных уловках злоумышленников они предупредили россиян в беседе с «Лентой.ру».

По данным аналитиков, количество инцидентов за первые две недели мая 2025 года выросло на 50 процентов по сравнению с апрелем и на 30 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты связывают увеличение с приближение лета, когда спрос на туризм возрастает, а также с усиленным использованием злоумышленниками технологии искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации процесса.

Эксперты интегратора приводят несколько схем мошенничества. В первом случае злоумышленники направляют фишинговое письмо или сообщение в мессенджерах якобы с выгодным предложением туров. При переходе по ссылке жертва может приобрести путевку, после чего злоумышленники крадут деньги, а также могут заполучить банковские данные пользователя.

В другом случае злоумышленники представляются сотрудниками турагентств и предлагают онлайн-встречу для обсуждения путешествия. Во время звонка с жертвой общается сгенерированный ИИ «агент», который убеждает купить путевку по наиболее выгодной цене. Злоумышленники просят перевести деньги им на счет или же оплатить все на фишинговом сайте, где также могут украсть средства и банковские данные.

В одном из инцидентов, с которым мы столкнулись, на личную почту человека пришло письмо с предложением приобрести тур на один из популярных курортов от имени известного турагенства. При переходе по ссылке он попал на страницу, копирующую реальную компанию, приобрел тур за 70 тысяч рублей. Через некоторое время человек так и не получил путевку, а сайт больше не работал Павел Коваленко директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты»

Ранее депутат Антон Немкин назвал основные уловки, используемые мошенниками для обмана россиян перед отпуском. По его словам, особо опасны для россиян объявления в социальных сетях: мошенники массово размещают рекламу о «горящих турах», «уникальных акциях» и «дешевом отдыхе».