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19:28, 30 мая 2025Силовые структуры

Силовики сорвали производителю аналога «Оземпика» планы на российский рынок

Сотрудника Минздрава РФ Сазонова подкупил производитель препарата для похудения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Высокопоставленный сотрудник Минздрава задержан за взятку в два миллиона рублей

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Правоохранительные органы задержали гендиректора компании «Джодас Экспоим» Парсада Сингх Шаши Шанкара, который за взятку в размере двух миллионов рублей пытался выйти на российский рынок со своим аналогом препарата «Оземпик», предназначенным для похудения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предприниматель передал деньги начальнику отдела департамента Минздрава России Алексею Сазонову, который должен был зарегистрировать новое лекарство. Шанкара решился на подкуп чиновника после того, как в апреле Минздрав исключил несколько препаратов, выпускаемых «Джодас Экспоим», из государственного реестра лекарств из-за ненадлежащих документов.

30 мая российское ведомство окончательно вычеркнуло препарат для похудения, производимый компанией Парсада, из реестра.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Сазонова под домашний арест, также избрана мера пресечения и предпринимателю — 50-летнему гражданину Индии, занимающему пост гендиректора российского филиала крупной индийской фармкомпании «Джодас Экспоим». Вместе с ним в СИЗО отправился начальник юридического отдела этой же фирмы.

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