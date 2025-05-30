Силовики сорвали производителю аналога «Оземпика» планы на российский рынок

Сотрудника Минздрава РФ Сазонова подкупил производитель препарата для похудения

Высокопоставленный сотрудник Минздрава задержан за взятку в два миллиона рублей

Начало событий в новости Высокопоставленный сотрудник Минздрава задержан за взятку в два миллиона рублей

Правоохранительные органы задержали гендиректора компании «Джодас Экспоим» Парсада Сингх Шаши Шанкара, который за взятку в размере двух миллионов рублей пытался выйти на российский рынок со своим аналогом препарата «Оземпик», предназначенным для похудения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предприниматель передал деньги начальнику отдела департамента Минздрава России Алексею Сазонову, который должен был зарегистрировать новое лекарство. Шанкара решился на подкуп чиновника после того, как в апреле Минздрав исключил несколько препаратов, выпускаемых «Джодас Экспоим», из государственного реестра лекарств из-за ненадлежащих документов.

30 мая российское ведомство окончательно вычеркнуло препарат для похудения, производимый компанией Парсада, из реестра.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Сазонова под домашний арест, также избрана мера пресечения и предпринимателю — 50-летнему гражданину Индии, занимающему пост гендиректора российского филиала крупной индийской фармкомпании «Джодас Экспоим». Вместе с ним в СИЗО отправился начальник юридического отдела этой же фирмы.