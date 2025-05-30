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12:37, 30 мая 2025Силовые структурыЭксклюзив

Высокопоставленный сотрудник Минздрава задержан за взятку в два миллиона рублей

Мосгорсуд отправил под домашний арест начальника отдела департамента Минздрава
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Сазонов

Алексей Сазонов. Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд отправил под домашний арест 33-летнего Алексея Сазонова, начальника отдела департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, дававший Сазонову взятку 50-летний гражданин Индии Парсад Шанкар — генеральный директор российского филиала крупной индийской фармкомпании «Джодас Экспоим» — и начальник юридического отдела этой же фирмы Васильев М. отправлены в СИЗО. Оба обвиняются во взяточничестве: они были задержаны с поличным при взятке на общую сумму два миллиона рублей.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Алексей Сазонов подготовил на имя министра здравоохранения Российской Федерации служебную записку с предложением отменить государственную регистрацию в России ряда лекарственных препаратов «Джодас Экспоим», специализирующейся на поставках в РФ онкопрепаратов, контрастных веществ и антибиотиков. После чего через свою подчиненную предупредил руководство компании о готовящемся документе и предложил за два миллиона рублей не отправлять его.

Один из посредников в передаче денег сообщил о преступлении в полицию, и вся процедура передачи взятки проходила под контролем. В результате оперативники задокументировали процесс передачи миллиона рублей и проследили путь денег до конечного получателя. Они задержали Сазонова с поличным в кафе на Ленинском проспекте. После чего были задержаны Парсад Шанкар и остальные участники схемы.

Задержания, по данным источника, произошли в ночь на 28 мая. А уже 28 мая Минздрав отменил регистрацию препарата семаглутид компании «Джодас Экспоим», выданную в январе 2025 года. Соответствующее письмо опубликовано в государственном реестре лекарственных средств.

Ранее в министерстве здравоохранения Красноярского края прошли обыски после сообщений о нехватке жизненно важных лекарств.

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