Слуцкий раскрыл подробности переговоров России и Украины

Слуцкий: Второй раунд переговоров Москвы и Киева пройдет в непростой обстановке

Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле пройдет в непростой обстановке, Москва и Киев будут обсуждать прекращение огня. Подробности раскрыл глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью телеканалу «Россия 24».

Депутат отметил, что после визита президента Украины Владимира Зеленского в гости к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу обстановка вокруг переговоров будет непростой. Слуцкий подчеркнул, что Киев может быть не готов к обсуждению устойчивого урегулирования, но Москва «будет исходить из лучшего».

«Думаю, что мы обсудим, конечно, прекращение огня, условия и все, что связано со значимыми шагами по прекращению конфликта», — отметил Слуцкий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор состоялся перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле.