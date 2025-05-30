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22:50, 30 мая 2025Мир

Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами России и Украины

Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор состоялся перед новым раундом переговоров РФ и Украины в Стамбуле, информирует канцелярия турецкого лидера, пишет РИА Новости.

В частности, Эрдоган заявил о надежде на обсуждение прекращения огня на предстоящей встрече делегаций. По словам политика, турецкая сторона выступает за продолжение диалога.

«Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между Украиной и Россией, что Турция выступает за продолжение переговоров между делегациями двух стран, начавшихся в Стамбуле», — отмечается в канцелярии.

Турецкий глава во время общения с Зеленским отметил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, проложит путь к миру.

Ранее Зеленский в соцсетях сообщил, что поговорит с Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы «добавить содержание» встрече с российской делегацией в Стамбуле.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл детали второго раунда переговоров с Украиной. Он отметил, что представители Москвы и Киева могут встретиться в Стамбуле 2 июня.

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