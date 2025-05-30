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21:40, 30 мая 2025Бывший СССР

Зеленский поговорит с Эрдоганом о встрече с российской делегацией

Зеленский поговорит с Эрдоганом, чтобы добавить содержания встрече с россиянами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы «добавить содержание» встрече с российской делегацией в Стамбуле. Об этом он сообщил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Сегодня также запланирован разговор с президентом Турции Эрдоганом. Пытаемся добавить реальное содержание в возможную встречу. Ни один день не должен теряться», — заявил он.

Политик добавил, что ни Украина, ни Турция не получили до сих пор от России текста меморандума о прекращении огня.

28 мая глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали второго раунда переговоров с Украиной. Он заявил, что представители Москвы и Киева могут встретиться в Стамбуле 2 июня.

Позднее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о подготовке к новым переговорам России и Украины. По его словам, Анкара проводит консультации с Киевом по данному вопросу.

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